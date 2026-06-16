Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 16.06.2026: Fahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Peine (ots)

Am 12.06.2026, gegen 07.45 Uhr kam es auf der L 473 kurz vor Bodenstedt aus Richtung Köchingen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei hatte ein schwarzer Ford Kleinbus einen Linien-/Schulbus, beide unterwegs Richtung Bodenstedt, kurz vor dem dortigen Waldstück überholt. Der Fahrer des Kleinbusses achtete dabei offenbar nicht auf den Gegenverkehr und übersah ein entgegenkommendes Kleinkraftrad. Der Mopedfahrer musste in den Straßengraben ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Durch das Ausweichen in den Straßengraben stürzte und verletzte sich der minderjährige Fahrer leicht. Der Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall und ggf. auch zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Vechelde unter 05302/930490 zu melden.

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