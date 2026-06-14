Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 14.06.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

PK Salzgitter-Bad (ots)

Einbruchdiebstahl in/aus Tennisvereinsheim Baddeckenstedt, Wasserstraße, Vereinsgelände des SV Innerstetal, Tennisabteilung Vereinsheim, 12.06.2026, 17:00 Uhr - 13.06.2026, 08:10 Uhr Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Tatzeitraum durch Hebeln an einem Außenfenster gewaltsam Zutritt in das Vereinsgebäude der Tennissparte des SV Innerstetal und entwendete einen kleinen Tresorwürfel, in dem sich Geld der Getränkekasse befand. Die Schadenshöhe des erlangten Diebesgutes beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. 300-400 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Baddeckenstedt zu wenden.

Körperverletzung

Salzgitter, Schützenplatz, Soltezentrum, vor dem Schnellimbiss Berlin Döner, 13.06.2026, 15:00 Uhr Nach Streit unter Jugendlichen schlägt ein bislang unbekannter Täter dem 15-jährigen Opfer u.a. mit der Faust in das Gesicht. Das Opfer erleidet dadurch eine stark blutende Platzwunde über dem Auge und flüchtet sich in die nahe gelegen Polizeidienststelle. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte das Opfer für die medizinische Versorgung in das Krankenhaus. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 05341 825-115 bei der Polizei zu melden.

Häusliche Gewalt und Trunkenheitsfahrt

Salzgitter-Bad, Veronikastr. 13, 13.06.2026, 23:30 Uhr Zwischen zur Tatzeit alkoholisierten Lebenspartnern kam es zu verbalen Streitigkeiten, in deren Rahmen der beschuldigte, 33-jährige Lebenspartner seine 28-jährige Lebenspartnerin zunächst schlägt und danach aus der Wohnung wirft. Diese wird dabei leicht verletzt, verbleibt aber ohne medizinische Behandlung. Dem alkoholisierten Beschuldigten wird aufgrund von Angaben des Opfers zudem zur Last gelegt, unmittelbar zuvor unter Einfluss alkoholischer Getränke einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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