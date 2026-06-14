PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 14.06.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

PK Salzgitter-Bad (ots)

Einbruchdiebstahl in/aus Tennisvereinsheim Baddeckenstedt, Wasserstraße, Vereinsgelände des SV Innerstetal, Tennisabteilung Vereinsheim, 12.06.2026, 17:00 Uhr - 13.06.2026, 08:10 Uhr Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Tatzeitraum durch Hebeln an einem Außenfenster gewaltsam Zutritt in das Vereinsgebäude der Tennissparte des SV Innerstetal und entwendete einen kleinen Tresorwürfel, in dem sich Geld der Getränkekasse befand. Die Schadenshöhe des erlangten Diebesgutes beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. 300-400 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Baddeckenstedt zu wenden.

Körperverletzung

Salzgitter, Schützenplatz, Soltezentrum, vor dem Schnellimbiss Berlin Döner, 13.06.2026, 15:00 Uhr Nach Streit unter Jugendlichen schlägt ein bislang unbekannter Täter dem 15-jährigen Opfer u.a. mit der Faust in das Gesicht. Das Opfer erleidet dadurch eine stark blutende Platzwunde über dem Auge und flüchtet sich in die nahe gelegen Polizeidienststelle. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte das Opfer für die medizinische Versorgung in das Krankenhaus. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 05341 825-115 bei der Polizei zu melden.

Häusliche Gewalt und Trunkenheitsfahrt

Salzgitter-Bad, Veronikastr. 13, 13.06.2026, 23:30 Uhr Zwischen zur Tatzeit alkoholisierten Lebenspartnern kam es zu verbalen Streitigkeiten, in deren Rahmen der beschuldigte, 33-jährige Lebenspartner seine 28-jährige Lebenspartnerin zunächst schlägt und danach aus der Wohnung wirft. Diese wird dabei leicht verletzt, verbleibt aber ohne medizinische Behandlung. Dem alkoholisierten Beschuldigten wird aufgrund von Angaben des Opfers zudem zur Last gelegt, unmittelbar zuvor unter Einfluss alkoholischer Getränke einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter $user.getName()
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 11:38

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Schöppenstedt, Markt, zwischen dem 04.06.2026, 18:00 Uhr und dem 05.06.2026, 10:20 Uhr Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihren dunkelgrünen PKW, Renault Megane Scenic, auf dem Marktplatz in Schöppenstedt. Am nächsten Tag stellte sie Beschädigungen an ihrem PKW fest. In der Zwischenzeit touchierte mutmaßlich ein anderes ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:43

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger Wolfenbüttel, Ravensbergerstraße, 11.06.2026 gegen 14:30 Uhr Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte eine 15-jährige Fußgängerin die Ravensbergerstraße und wurde hierbei frontal von dem Pkw VW einer 60-jährigen Wolfenbüttelerin erfasst. Die schwer verletzte Jugendliche wurde durch den ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:40

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Ladendieb wiedererkannt Wolfenbüttel, Am Rehmanger, zwischen dem 08.06.2026 und dem 11.06.2026 Durch Mitarbeiter eines Supermarktes konnte festgestellt werden, dass es an verschiedenen Tagen zum Diebstahl diverser hochwertiger Artikel kam. Am 11.06.2026 konnte der 52-jährige Ladendieb in dem Supermarkt wiedererkannt werden. Im Rahmen einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren