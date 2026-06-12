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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Wolfenbüttel, Ravensbergerstraße, 11.06.2026 gegen 14:30 Uhr

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte eine 15-jährige Fußgängerin die Ravensbergerstraße und wurde hierbei frontal von dem Pkw VW einer 60-jährigen Wolfenbüttelerin erfasst.

Die schwer verletzte Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Braunschweig gefahren.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die 15-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn durch die Nutzung eines Mobiltelefons abgelenkt gewesen sein könnte.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der 05331-9330 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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