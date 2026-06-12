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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Ladendieb wiedererkannt

Wolfenbüttel, Am Rehmanger, zwischen dem 08.06.2026 und dem 11.06.2026

Durch Mitarbeiter eines Supermarktes konnte festgestellt werden, dass es an verschiedenen Tagen zum Diebstahl diverser hochwertiger Artikel kam.

Am 11.06.2026 konnte der 52-jährige Ladendieb in dem Supermarkt wiedererkannt werden.

Im Rahmen einer Durchsuchung der Wohnung des Täters konnte mutmaßlich diverses Diebesgut aufgefunden werden. Derzeit wird ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich vermutet.

Gegen den 52-jährigen werden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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