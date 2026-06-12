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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an PKW - Täterin bei der Tatbegehung festgestellt

Hornburg, Kurt-Sattler-Straße, 10.06.2026, 02:30 Uhr

Seit dem März 2026 beschädigte eine unbekannte Täterschaft wiederholt ordnungsgemäß geparkte Pkw mit einem scharfkantigen Gegenstand. Mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Pkw wurden durch die Polizei eingeleitet.

Durch Anwohner konnte am 10.06.2026, gegen 02:30 Uhr, eine 62-jährige Frau in der Kurt-Sattler-Straße beobachtet werden, wie sie mit einem Gegenstand den Lack mehrerer Fahrzeuge beschädigte.

Es besteht der Verdacht, dass die Frau für weitere gleichgelagerte Delikte verantwortlich gemacht werden könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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