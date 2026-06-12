Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt, Markt, zwischen dem 04.06.2026, 18:00 Uhr und dem 05.06.2026, 10:20 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihren dunkelgrünen PKW, Renault Megane Scenic, auf dem Marktplatz in Schöppenstedt. Am nächsten Tag stellte sie Beschädigungen an ihrem PKW fest.

In der Zwischenzeit touchierte mutmaßlich ein anderes Fahrzeug den geparkten Renault an der linken Fahrzeugseite.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Schöppenstedt bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 05332/946540 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell