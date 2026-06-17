Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.06.2029

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Wolfenbüttel, Am Herzogtore, 16.06.2026, gegen 22:20 Uhr

Der 21-jährige Fahrer eines grauen Mercedes CLA befuhr die Straße "Am Herzogtore" in Richtung "Neuer Weg", als er aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich der S-Kurve einen Bordstein touchierte. Anschließend kam er ins Schlingern und stieß im Weiteren gegen drei ordnungsmäßig geparkte PKW.

In dem Mercedes befanden sich neben dem Fahrer zwei weitere Mitfahrer, verletzt wurde bei dem Zusammenstoß keiner.

Der Mercedes wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Schadenssumme wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem starken Anstieg an Schaulustigen, welche die polizeilichen Maßnahmen vor Ort teils störten.

Konkrete Hintergründe zur Ursache des Unfalls sind derzeit Teil der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Wolfenbüttel, unter der 05331 9330 zu wenden.

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