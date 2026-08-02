Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brand; Leitpfosten entfernt

Reutlingen (ots)

Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Unfallverursacher, der sich am Samstagvormittag im Ortsteil Oferdingen von einer Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer die Heeräckerstraße in Richtung Im Bestenwasen, als er von einem dunklen Audi A3 mit Reutlinger Zulassung überholt wurde. Hierbei drängte der Pkw den Fahrradfahrer dicht an die Bordsteinkante, sodass dieser stark abbremsen musste und schließlich zu Fall kam. Trotz getragenem Fahrradhelm verletzte sich der 39-Jährige schwer und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Audi setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrer und Pkw geben können werden gebeten sich an die Verkehrspolizei in Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu wenden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Pkw überschlagen

Noch unklar sind die Umstände, die am Samstagabend zu einem Verkehrsunfallgeschehen auf der Landesstraße 1208 bei Leinfelden-Echterdingen geführt haben. Gegen 20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrer eines BMW die L1208 in Fahrtrichtung Steinenbronn, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und sich schließlich mit dem Pkw überschlug. Er und seine 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Vorgang leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Da der Pkw an einer abschüssigen Stelle zum Stillstand kam, war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz, um ein Abrutschen zu verhindern, ehe der BMW von einem hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen werden konnte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll es vor dem Verkehrsunfall zu einem Streit zwischen Fahrer und Beifahrerin gekommen sein. Inwiefern dies unfallursächlich ist, werden nun die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen klären.

Erkenbrechtsweiler (ES): Alleinbeteiligt gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Samstagabend auf der Kreisstraße 1244 ereignet hat. Ein 28-jähriger Fahrer einer KTM befuhr gegen 19.40 Uhr die Verbindungsstraße von Erkenbrechtsweiler zur Ruine Hohenneuffen. Hierbei kam er auf der Straße, bei neu aufgetragenem Schotterbelag und einer vorherrschenden Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h, alleinbeteiligt zu Fall. Die Ursache des Verkehrsunfalls dürfte nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen bei einer nicht angepassten Geschwindigkeit des Motorradfahrers zu suchen sein. Der 28-Jährige wurde mittels Rettungswagen in eine örtliche Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Mehrere Pkw und Imbiss aufgebrochen

In der Nacht zum Sonntag sind bislang unbekannte Täter in mehrere Pkw und einen Imbiss eingebrochen. Gegen 22.45 Uhr teilten Anrufer insgesamt vier aufgebrochene Pkw im Parkhaus des Teck Centers mit. Demnach wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und kleinere Bargeldbeträge entwendet. In einem Fall wurde versucht ein Fahrzeug kurzzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Bei einer Überprüfung des Umfeldes konnten in den frühen Morgenstunden insgesamt neun weitere aufgebrochen Pkw in der Eugen-, Hegel- und Henriettenstraße festgestellt werden. Zudem wurde in einen Imbiss in der Hegelstraße eingebrochen. Wie hoch die einzelnen Sachschäden sind und wer für die Taten verantwortlich ist, werden nun die Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim in Zusammenarbeit mit Experten der Spurensicherung ergeben.

Schlaitdorf (ES): Auf Aquaplaning ins Schleudern geraten

Aufgrund kurzzeitigen, starken Niederschlags ist es am Samstagmittag auf der Bundesstraße 27 bei Schlaitdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Gegen 12.40 Uhr befuhr der 27-jährige Jaguar-Fahrer die B27 in Fahrtrichtung Stuttgart und verlor hierbei aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge schleuderte der Jaguar zunächst über die Fahrbahn, ehe er nach rechts von Selbiger abkam und weiter durch das am Fahrbahnrand gewachsene Gebüsch rutschte. Der Fahrer erlitt durch den Vorgang leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zur Absicherung des Unfallfahrzeugs war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde schließlich von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Gomaringen (TÜ): Brandgeschehen durch Holzkohlegrill

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind am Samstagabend gegen 20.35 Uhr zu einem Brandgeschehen in Gomaringen ausgerückt. Über die Feuerwehr wurde um diese Uhrzeit im Bereich Hinterweiler ein Feuer gemeldet. Ein 58-Jähriger hatte mit seinem Holzkohlegrill auf seiner Dachterrasse gegrillt. Vermutlich infolge von Funkenflug gerieten Gartenabfälle und trockenes Gras auf dem Grundstück in Brand. Die Feuerwehr Gomaringen war mit 35 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Sie konnten das Feuer schnell löschen. Es entstand kein Sachschaden.

Balingen (ZAK): Leitpfosten entfernt

In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter eine größere Anzahl von Leitpfosten an der Landesstraße 442 zwischen Dürrwangen und Zillhausen entfernt. In den Samstagmorgenstunden meldete eine Verkehrsteilnehmerin, dass die besagten Leitpfosten entfernt waren. Bei der Überprüfung stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Balingen fest, dass auf einem Teilstück der L442 insgesamt 19 Pfosten herausgenommen und bei Seite gelegt waren. Konkrete Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern wurden glücklicherweise nicht bekannt und die zur Sicherheit des Straßenverkehrs dienenden Elemente konnten wieder eingesetzt werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schömberg (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und eine verletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend auf Ortsdurchfahrt Schömberg ereignet hat. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 27 von Neukirch her kommend in Fahrtrichtung Balingen. In Höhe der Einmündung zur Schweizer Straße geriet er aus seiner Sicht nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer Mercedes V-Klasse zusammenprallte, mit der ein 37-Jähriger in die Schweizer Straße einbiegen wollte. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich neben dem Fahrer sieben weitere Personen im Alter von 2,5 Monaten bis 31 Jahren in der V-Klasse, wobei ein 10-jähriger Junge leichte Verletzungen davontrug. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb der 61-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Führerschein noch vor Ort abgeben musste. Während der Bergungsmaßnahmen der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, an denen ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.500 Euro entstand, musste die B27 zeitweise gesperrt werden. Zu nennenswerten Behinderungen kam es hierdurch nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell