Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vekehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Auto aufgebrochen; Sexualdelikt;

Reutlingen (ots)

In Geschäft eingebrochen

Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der am Wochenende in ein Geschäft in der Bärenstraße eingebrochen ist. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 22.15 Uhr, verschaffte sich ein Krimineller über ein Fenster Zutritt zum Laden. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf das Wechselgeld, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen (RT): Betrunken und nach Unfällen versucht zu flüchten

Seinen Führerschein musste ein 68-Jähriger nach zwei Verkehrsunfällen am Sonntagabend bei Münsingen abgeben. Der Mann war gegen 20.20 Uhr mit seinem Mazda CX5 auf der K6702 von Steingebronn kommend, in Richtung Dottingen unterwegs. Im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er zwei Leitpfosten, kam wieder auf die Fahrbahn und setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Dottingen fort. Am Ortseingang von Dottingen krachte er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Transit. Da sein Mazda danach nicht mehr fahrbereit war, versuchte er zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch die Besatzung eines zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungswagens bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt rund 26.000 Euro geschätzt wird. Der Mazda wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. (cw)

Eningen (RT): Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Mit schweren Verletzungen musste eine verunglückte Radfahrerin am Sonntagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Die 52-Jährige befuhr kurz vor 19 Uhr mit einem Pedelec den Gehweg in der Reutlinger Straße. Ersten Ermittlungen nach blieb sie mit dem Lenker ihres Fahrrads in einem Maschendrahtzaun hängen und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Rad. Beim Sturz auf den Asphalt zog sie sich die schweren Verletzungen zu. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen. Passanten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Aichtal (ES): Zeugen zu Unfallflucht auf der Aichtalbrücke gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einer Unfallflucht am Samstagmittag auf der B 312. Ein 38-Jähriger war kurz vor 13.30 Uhr mit einem Opel Vivaro auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Auf der Aichtalbrücke überholte ein entgegenkommender, bislang unbekannter Lenker eines grauen Pkw ein weiteres Fahrzeug. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Peugeot-Lenker stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei streifte er an der Leitplanke entlang. An seinem Vivaro entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten in Richtung Stuttgart weiter. (ms)

Ostfildern-Nellingen (ES): Mülleimerbrände (Zeugenaufruf)

Nach zwei Mülleimerbränden in der Nacht von Sonntag auf Montag hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22.15 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil auf dem Schulgelände in der Straße In den Anlagen ein Mülleimer in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ein Sachschaden dürfte an dem Mülleimer nach derzeitigem Stand nicht entstanden sein. Gegen 0.20 Uhr wurde erneut ein brennender Mülleimer auf dem Schulgelände gemeldet. Auch dieser konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich hier auf geschätzte 500 Euro belaufen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Unterensingen (ES): Aquaplaning

Bei plötzlich einsetzendem Starkregen hat ein 48-Jähriger am Samstagmittag auf der B313 die Kontrolle über seinen Mercedes Sprinter verloren. Der Mann war gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße von Köngen in Richtung Nürtingen unterwegs. Weil er offenbar seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, kam er mit seinem Sprinter zunächst nach links und prallte in die Leitplanken. Von diesen wurde der Lkw abgewiesen, drehte sich über beide Fahrspuren hinweg um die eigene Achse und krachte in die rechten Leitplanken, an denen er quer über den Seitenstreifen und die rechte Fahrspur zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Sein Sprinter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Weil auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Unterensingen (ES): Auto aufgebrochen

Eine auf der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse hat in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Parkplatz am Friedhof einen Kriminellen angelockt. Zwischen 19 Uhr und 5.30 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe an dem geparkten VW Golf ein und griff sich die Geldbörse. Mit Bargeld, Zahlungskarten und persönlichen Dokumenten machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. In der Folge wurde offenbar mehrfach versucht, die gestohlenen Zahlungskarten an Verkaufsautomaten einzusetzen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Flächenbrand bei Oberesslingen

In das Gewann Brühlwiesen sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, gerufen worden. Dort war eine circa 100 Quadratmeter große Wiesenfläche neben einem Feldweg aus unbekannter Ursache in Brand geraten, den die Feuerwehr rasch löschen konnte. Verletzt wurde niemand. (mr)

Nürtingen (ES): Zeugen zu Vorfall in Freibad gesucht

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, im Freibad in der Badstraße ereignet haben soll und nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Wie bislang bekannt, lernte dort eine 13-Jährige zusammen mit einer Freundin zwei männliche Jugendliche kennen. Im weiteren Verlauf gingen die Mädchen mit jeweils einem Unbekannten in separate Kabinen zum gemeinsamen Duschen, wobei die 13-Jährige zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein soll. Zu strafbaren Handlungen gegenüber der Freundin in der Nachbarkabine durch den zweiten Unbekannten kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Zusammen mit Angehörigen erstattete die 13-Jährige am späten Abend Anzeige beim Polizeirevier Nürtingen. Der tatverdächtige Jugendliche, der bei den bisherigen Ermittlungsmaßnahmen noch nicht identifiziert werden konnte, war im Freibad mit einer schwarzen Hose und einem rot-weiß-gestreiften Oberteil bekleidet. Er trug zur Tatzeit einen leichten Oberlippenflaum und hat dunkelbraune Locken. Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Bei Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Sturz am Sonntagabend verletzt worden. Die 24-Jährige war gegen 21 Uhr auf dem Feldweg neben der Ringstraße zwischen Bonlanden und Bernhausen unterwegs und kam aus unbekannter Ursache zu Fall. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Balingen (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer am Sonntagmittag im Bereich Hindenburgstraße / Kesselmühlenstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 79 Jahre alter Radfahrer gegen 12.45 Uhr auf der Eyachbrücke unterwegs und wollte auf Höhe eines dortigen Pavillons nach rechts auf den Radweg abbiegen. Hierbei übersah er offenbar ein von rechts kommendes Kind auf einem Fahrrad, weshalb er ausweichen musste. Dabei stürzte der Senior gegen eine Betonmauer. Ein erwachsener Begleiter des Kindes half dem Mann, der zunächst wohl keine Schmerzen hatte, auf. Unfalldaten wurden dabei jedoch nicht ausgetauscht. Das Kind sowie der Begleiter sind bislang unbekannt. Im weiteren Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass der Senior wohl schwere Verletzungen erlitten hatte. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

Burladingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In der Adolph-Kolping-Straße hat in der Zeit zwischen Sonntag, elf Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Kriminelle drang in ein dortiges Transportunternehmen ein und brach auf seiner Suche nach Stehlenswertem mehrere Innentüren auf. Außerdem machte er sich gewaltsam an Getränkeautomaten zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Bargeld. Der hinterlassene fünfstellige Sachschaden übersteigt den Wert der Beute dabei um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Burladingen ermittelt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell