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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen - Mehrere zehntausend Euro Brandschaden

Sondershausen (ots)

In der Frankenhäuser Straße kam es am Dienstag gegen 16 Uhr zu dem Brand einer Gartenhütte. Sofort rückten Rettungskräfte der Feuerwehr an, um die Flammen zu bekämpfen. Gegen 18.30 Uhr war der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Zwei Kameraden der Feuerwehr erlitten leichte Verletzungen im Rahmen der Einsatzmaßnahmen. Nach Abschluss der Löscharbeiten kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse vor, was zu dem Brand geführt hat.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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