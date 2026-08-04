Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Betrugsdelikt

Reutlingen (ots)

Flächenbrand in Ohmenhausen

Ein Flächenbrand auf einem Flurstück bei Ohmenhausen hat am Montagabend, gegen 19 Uhr, die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Dort wollte der Pächter des Grundstücks ein altes Schaukelgerüst aus Holz verbrennen, wobei das Feuer auf das umliegende trockene Gras übergriff und circa 150 Quadratmeter Fläche in Brand geriet. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch ab. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Münsingen - Auingen (RT): Stroh in Brand geraten

Durch ein überhitztes Teil einer Ballenpresse ist Stroh am Montagabend in Auingen in Brand geraten. Gegen 19.50 Uhr fing das Stroh in der Umpressanlage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Hauptstraße Feuer. Die Flammen konnten bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr von Mitarbeitern größtenteils gelöscht werden. Die Feuerwehr musste lediglich noch Glutnester ablöschen. Da sich ein Mann beim Sprung von dem Hänger verletzte, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (ms)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen bei Metzingen erlitten. Ein 25-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit einem Ford Transit von der B 312 aus Richtung Stuttgart kommend auf die L 378a nach Metzingen abgebogen. Hierbei nahm er einem 58 Jahre alten Mann die Vorfahrt, der mit einem Isuzu D-Max von der Landstraße aus auf die B 312 einfahren wollte. Durch die Kollision zog sich der Isuzu-Lenker leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Seniorin betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Esslingen ist am Montag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. In einem Telefonat gab sich ein Unbekannter als Polizeibeamter aus und gaukelte der Frau die frei erfundene Geschichte von einer in der Nachbarschaft agierenden Einbrecherbande vor. Der Anrufer forderte die Seniorin auf, ihre Wertsachen zusammenzupacken und zur Abholung durch die Polizei zurechtzulegen. Die in Sorge um ihr Hab und Gut versetzte Geschädigte schenkte den Angaben des Kriminellen Glauben und übergab später bei sich zuhause Gold- und Perlenschmuck an einen Komplizen des Anrufers. Später flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

Ostfildern (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Scharnhauser Park. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte dort gegen 15.30 Uhr ein 29 Jahre alter Radler den Zebrastreifen der Niemöllerstraße von der Breslauer Straße in Richtung Bonhoefferstraße fahrend überqueren. Zeitgleich näherte sich von rechts aus dem Kreisverkehr ein silberner Mercedes-Kombi, worauf der Radfahrer vom Wagen erfasst wurde. Der 29-Jährige wurde leicht auf die Motorhaube aufgeladen, stürzte auf den Asphalt und verletzte sich. Auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Als der unbekannte Autofahrer aussteigen wollte, signalisierte ihm der Gestürzte, dass alles in Ordnung sei und er weiterfahren könne. Auch der 29-Jährige setzte seine Fahrt fort und verständigte nachfolgend die Polizei. Der unbekannte Fahrer des silbernen Mercedes-Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen ist männlich, circa 60 bis 70 Jahre alt und hat längere, graue Haare. Auf dem Dach des Wagens war diverses Gepäck, mutmaßlich eine Dachbox, befestigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw bzw. den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auto in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand in Wurmlingen sind die Einsatzkräfte am Montagmittag, gegen 14.10 Uhr, gerufen worden. Der Fahrer des Wagens hatte zuvor seltsamen Geruch und Rauch aus der eingeschalteten Klimaanlage bemerkt und am rechten Rand der Uhlandstraße angehalten. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte der gesamte Motorraum des Pkw aufgrund des technischen Defekts aus. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Das Auto, an dem der Sachschaden abschließend noch nicht beziffert werden kann, wurde abgeschleppt. (mr)

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