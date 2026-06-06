Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhrigen (ots)

Am Samstagmittag (06.06.2026) kam es auf der B27, Höhe Stuttgart-Möhringen, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ebenfalls ein Motorradfahrer, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 12.30 Uhr auf der B27 aus Richtung Leinfelden-Echterdingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Direkt vor ihm fuhr ein 38-jähriger Pkw-Lenker mit seinem 3er-BMW. Nach der Anschlussstelle "Tränke" ordnete sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer, welcher von der Auffahrt "Tränke" auf die B27 aufgefahren war, ebenfalls hinter dem 3er-BWM ein. Alle drei Beteiligte fuhren auf dem linken Fahrstreifen der B27. Im Anschluss scherte der unbekannte Motorradfahrer nach rechts aus, überholte den Pkw mutmaßlich verbotswidrig auf der rechten Fahrspur und ordnete sich anschließend vor ihm wieder auf die linke Fahrspur ein. Der 38-jährige BMW-Fahrer musste hierbei stark abbremsen und der hinter ihm fahrende 22-jährige Motorradfahrer leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. In der Folge stürzte der Kradlenker und zog sich hierdurch multiple Verletzungen zu und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Da der mutmaßliche Unfallverursacher nach dem Unfall flüchtete, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei vom Polizeipräsidium Stuttgart zu melden.

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