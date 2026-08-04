Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Einbruchsserie in Reutlinger Innenstadt - tatverdächtiges Trio identifiziert

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den bisherigen polizeilichen Pressemitteilungen, zuletzt u.a. vom

Im Fall der Einbruchsserie vornehmlich in diverse Gastronomiebetriebe in der Reutlinger Innenstadt verzeichnen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen einen bedeutenden Ermittlungserfolg. Zwischenzeitlich konnten drei Tatverdächtige im Alter von 33, 39 und 45 Jahren identifiziert werden, denen mehrere Dutzend Einbruchstaten bzw. Einbruchsversuche in unterschiedlicher Beteiligung zur Last gelegt werden. Der 33-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet war es in den vergangenen Wochen und Monaten in der Innenstadt von Reutlingen zu einer Häufung von Einbrüchen gekommen. Dabei waren überwiegend Bargeld in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet und teils beträchtliche Sachschäden angerichtet worden. Unter anderem durch eine akribische Spurensicherung und -auswertung gelang es den Ermittlern nach und nach, drei Tatverdächtige zu identifizieren. Nachdem sich im Zuge der weiteren Ermittlungsmaßnahmen der Verdacht gegen die Personen erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen des Trios in Reutlingen. Bei deren Vollstreckung am 14. Juli 2026 fanden und beschlagnahmten die Beamten diverse Beweismittel.

Der 33-Jährige konnte im Gegensatz zu seinen beiden mutmaßlichen Komplizen bei den Durchsuchungsmaßnahmen Mitte Juli nicht angetroffen werden und war seither flüchtig. Seine Festnahme gelang den Beamten nun am Sonntag (02.08.2026) in Reutlingen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Der Tatverdächtige wurde am Montag (03.08.2026) dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der gegen den 33-Jährigen die Untersuchungshaft anordnete. Der wegen Eigentumsdelikten einschlägig polizeibekannte syrische Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Seine beiden mutmaßlichen Komplizen, bei denen es sich um einen deutschen sowie einen türkischen Staatsbürger handelt, befinden sich bis auf Weiteres auf freiem Fuß.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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