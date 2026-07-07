PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 89-Jähriger

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(fh)Die gestern veröffentlichte Vermisstenmeldung nach einer 89-Jährigen aus Kronberg wird hiermit zurückgenommen. Die Dame konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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