PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pavillon beschädigt +++ Diebe machen Beute - Handtasche und Pedelec entwendet +++ Betrunkener auf Polizeistation +++ Verkehrsunfallflucht +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung PD Hochtaunus von Freitag, 03.07.2026 bis Sonntag, 05.07.2026

Polizeistation Bad Homburg

1. Pavillon auf Straßenfest beschädigt,

61381 Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Sonntag, 05.07.2026, 02:12 Uhr,

In der Nacht auf Sonntag wurde im Zuge eines Straßenfestes in der Hugenottenstraße in Friedrichsdorf ein Verkaufspavillon beschädigt.

Durch die bislang vier unbekannten Täter wurde ein Pavillon mutwillig umgeworfen und hierbei beschädigt. Die vier Täter entfernten sich im Anschluss an die Tat in verschiedene Richtungen. Am Pavillon entstand ein Sachschaden. Die vier Täter werden beschrieben als männlich, ca. 18 Jahre alt. Drei der Männer hatten ein mitteleuropäisches, der vierte Täter ein asiatisches Erscheinungsbild. Bezüglich der Bekleidung liegen keine besonderen oder auffälligen Merkmale vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise zu der Personengruppe oder Einzelpersonen.

2. Dieb macht Beute - Handtasche aus Hotelrestaurant entwendet, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Ludwigstraße, Samstag, 04.07.2026, 08:40 Uhr bis Samstag, 04.07.2026, 08:45 Uhr,

Am Samstagmorgen entwendete ein Unbekannter in einem Bad Homburger Hotel in der Ludwigstraße eine Handtasche samt persönlichem Inhalt aus einem dortigen Restaurant.

Die Handtasche des Gastes war im Frühstücksraum abgestellt und wurde in einem unbeobachteten Moment durch den Dieb gestohlen. Der Unbekannte floh im Anschluss an die Tat von der Tatörtlichkeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

3. Betrunkener Rollerfahrer auf der Polizeistation, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, Samstag, 04.07.2026, 23:09 Uhr,

Am späten Samstagabend wurde eine männliche Person mit einem Motorroller auf der Polizeistation Bad Homburg vorstellig, die offensichtlich ihren Schlüssel als verlustig melden wollte.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten durch die Beamten neben deutlichem Alkoholgeruch, weitere Anzeichen für einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bei dem 37-jährigen Bad Homburger wahrgenommen werden. Da er durch die Beamten zuvor fahrend auf dem Motorroller gesehen wurde, wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Zudem wurden eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt und seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Anschluss wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

Polizeistation Oberursel

1. Fahrzeug beschädigt und geflüchtet,

61440 Oberursel (Taunus), Niederstädter Straße, Freitag, 03.07.2026, 19:00 Uhr bis Freitag 03.07.2026, 19:15 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Niederstädter Straße in Oberursel (Taunus).

Der Geschädigte parkte seinen weißen Audi Q 3 auf dem dortigen Parkplatz. Ein unbekannter Täter beschädigte vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den PKW des Geschädigten an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Königstein

1. Schwerer Diebstahl von Pedelec,

61462 Königstein im Taunus, Kurbad Königstein, Samstag, 04.07.2026, zwischen 12:33 Uhr und 17:45 Uhr,

Am Samstag wurde vor dem Kurbad in Königstein ein hochwertiges Pedelec durch einen bislang unbekannten Täter gestohlen. Das Pedelec der Marke Cube war mit einem Kettenschloss am Fahrradständer gesichert. Der bisher unbekannte Täter öffnete das Kettenschloss und entwendete daraufhin das Pedelec. Im Anschluss floh er in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf ca. 3.400 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter 06174 / 92660 entgegen.

Polizeistation Usingen

Keine presserelevanten Ereignisse

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