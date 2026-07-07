PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme von Vermisstenmeldung - 82-Jähriger aus Glashütten
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
(strö)Die gestern Nachmittag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 82-jährigen aus Glashütten kann zurückgenommen werden. Der Vermisste ist wieder wohlbehalten zu Hause eingetroffen. Wir bitten, das verwendete Bildmaterial nicht länger zu verwenden.
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