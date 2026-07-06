PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt +++ Farbschmiererei an Sitzbank

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt,

Bad Homburg, Gonzenheim, Am Wingertsberg, 02.07.2026, 19:30 Uhr bis 04.07.2026, 21:00 Uhr

(pl)Zwischen Donnerstagabend und Samstagabend wurden in Bad Homburg-Gonzenheim geparkte Autos beschädigt. Unbekannte zerkratzten im Bereich der Straße "Am Wingertsberg" sogleich mehrere dort abgestellte Fahrzeuge und verursachten hierdurch einen Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Farbschmiererei an Sitzbank,

Oberursel, Stierstadt, Platanenstraße, 04.07.2026, 11:00 Uhr bis 05.07.2026, 16:00 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag in Oberursel-Stierstadt in der Verlängerung der Platanenstraße eine Sitzbank mit blauer Farbe besprüht. Unter den Schmierereien befindet sich auch ein verfassungsfeindliches Symbol. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

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