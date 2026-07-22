Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(ivdh) Während der Bewohner im Urlaub war, brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Sonnenschein-Straße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 13. Juli, 09.00 Uhr bis Montag, 20. Juli, 22.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen sowie verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Das Kommissariat Prävention/Opferschutz berät kostenfrei zum Thema Einbruchschutz. Tipps und Kontakte sind auf der Homepage der Paderborner Polizei zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

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