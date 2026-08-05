Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Auseinandersetzugen

Reutlingen (ots)

Erheblich alkoholisiert gestürzt

Eine erheblich alkoholisierte E-Scooter-Lenkerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Die 40-Jährige war kurz nach 17 Uhr auf der Rommelsbacher Straße stadteinwärts unterwegs und kam an einem erhöhten Bordstein zu Fall. Aufgrund ihrer dabei erlittenen Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille ergeben hatte, musste die Frau dort auch eine Blutprobe abgeben. Einen Versicherungsschutz hatte der E-Scooter nicht. (mr)

Trochtelfingen (RT): B 313 nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Ein auf der B 313 umgekippter Laster hat ab dem Dienstagnachmittag zu einer stundenlangen Vollsperrung der B 313 bei Trochtelfingen geführt. Der 26 Jahre alte Lenker des Volvo-Lkw war kurz nach 14.30 Uhr auf der Bundesstraße von Engstingen herkommend in Richtung Trochtelfingen unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Laster kippte in der Folge auf die rechte Seite. Der 26-Jährige wurde beim Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Laster, der mit Hilfe von Kränen geborgen und abgeschleppt werden musste, dürfte sich der Sachschaden auf schätzungsweise 125.000 Euro belaufen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten wurden Teile des Erdreichs durch einen Bagger abgetragen. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der B 313 bis circa 0.45 Uhr erforderlich. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Die verkehrspolizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache, zu der der 26-jährige Fahrer technische Mängel am Fahrzeug geltend gemacht hatte, dauern an. (mr)

Münsingen (RT): Brand auf Schuppenfassade übergegriffen

In die Bremelauer Steige sind die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, gerufen worden. Dort wurde durch einen 28-Jährigen an der Grillstelle eines Jugendclubs Holz verbrannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass Funken ins Innere eines Anhängers gelangten, der unmittelbar neben der Grillstelle abgestellt war. Im Anhänger befanden sich Holz sowie Kartonagen. Von dem Mann unbemerkt könnten die Kartonagen, die anschließend in einem unweit entfernten Geräteschuppen gelagert wurden, zu glimmen begonnen haben. Im Schuppen entzündeten sich die Kartonagen vermutlich, wobei der Brand auf die Holzfassade des Gebäudes übergriff. Im Inneren wurden auch ein Kreiselschwader sowie ein Anhänger leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen. Der Gesamtschaden beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge circa 12.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Münsingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung Hauptstraße / Karlstraße ereignet hat. Eine 68-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit ihrem VW Caddy auf der Hauptstraße aus Richtung Stadtmitte herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Ehingen abbiegen. Aufgrund eines Rückstaus an der roten Ampel Karlstraße / Lautertalstraße hatte ein in Richtung Bad Urach fahrender Pkw eine Lücke gelassen. Die 68-Jährige nutzte diese Lücke, übersah dabei aber einen von links kommenden, in Richtung Lautertalstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 46 Jahre alte Biker versuchte noch vergeblich mit seiner BMW R850 auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge wurde er von seiner Maschine abgeworfen und schlitterte mitsamt seinem Motorrad mehrere Meter über die Fahrbahn, bevor er dort zum Liegen kam. Dabei wurde er nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Seine BMW, an der ein Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am VW der Unfallverursacherin wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen-Zell (ES): Radfahrer gestürzt

Leicht verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Radfahrer, der am Dienstagabend in der Hauptstraße gestürzt ist. Der 57-Jährige war gegen Mitternacht auf seinem Mountainbike in Richtung Esslingen-Stadtmitte unterwegs, als er den rechten Bordstein touchierte und in der Folge stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann, der keinen Helm getragen hatte, ins Krankenhaus. Weil eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit bei ihm einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,9 Promille ergeben hatte, wurde dort auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann sieht jetzt einer Strafanzeige und entsprechenden führerscheinrechtlichen Konsequenzen entgegen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf Fahrrad Trail gestürzt

Auf dem Fahrrad Trail im Waldstück oberhalb des Müllerwegs bei der Kochenmühle ist eine 47-Jährige am Dienstagabend gestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 19.20 Uhr mit ihrem Mountain-Bike Pedelec auf dem stark abschüssigen Teil der Strecke bergab unterwegs, als sie aufgrund der Bodenunebenheiten und des Wurzelwerks alleinbeteiligt stürzte. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie von der Feuerwehr aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden musste. Ein Rettungswagen brachte die Frau anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an ihrem Pedelec wird auf rund 200 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Bei Kollision mit Notarztfahrzeug verletzt

Bei der Kollision eines Autos mit einem Notarztfahrzeug sind am Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr war der 26-jährige Lenker des Einsatzwagens mit Blaulicht in der Landolinsgasse von der Esslinger Burg herkommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Heugasse kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Mercedes Vito einer 49-Jährigen. Deren Auto wurde zu diesem Zeitpunkt von einem Zeugen angeschoben, da das Fahrzeug nicht mehr angesprungen war. Beim Zusammenstoß wurde die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Auch der anschiebende Zeuge hatte leichte Verletzungen erlitten. Die Besatzung des Notarztfahrzeugs war unverletzt geblieben. Der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Sowohl der Einsatzwagen als auch der Vito waren fahrtauglich geblieben. (mr)

Nürtingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagabend, der nachträglich zur Anzeige gebracht wurde. Wie bislang bekannt, war eine 27 Jahre alte Radfahrerin gegen 18.10 Uhr auf dem Radweg der Humpfentalstraße aufwärts unterwegs, als ein noch unbekannter Radler entgegen der Fahrtrichtung auf sie zukam. Beim Versuch auszuweichen blieb die Frau mit dem Lenker an einer Straßenlaterne hängen, worauf es auch noch zur Kollision mit dem Unbekannten kam. Die 27-Jährige stürzte zu Boden und verletzt sich. Nachdem sich der Radler kurz um die Verletzte gekümmert hatte, fuhr er ohne Angabe seiner Personalien weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Filderstadt - Sielmingen (ES): Bei Auseinandersetzung verletzt

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Sielminger Seestraße am Dienstagabend verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach war der 34-Jährige mit einer 45 Jahre alten Frau zunächst verbal in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug die Frau mit einem Glaskrug auf den Kopf des Mannes. Dieser soll bei der Auseinandersetzung die Frau mit einem Riemen stranguliert haben. Als die 45-Jährige letztendlich auf dem Mann am Boden saß, kam ihm eine 36 Jahre alte Frau zu Hilfe. Die 45-Jährige schlug anschließend ebenfalls mit dem Glaskrug nach ihr und traf sie am Arm. Bei der Festnahme der Frau leistete sie erheblichen Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht. Zudem beleidigte sie die Polizisten aufs Übelste. Der 34-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Alle Beteiligten standen unter alkoholischer Beeinflussung. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung beim Maille-Park

Mit mehreren Streifenwagen musste die Polizei am Dienstagabend in die Esslinger Innenstadt ausrücken, um eine Auseinandersetzung mehrerer Personen zu schlichten. Ersten Ermittlungen nach schlug ein 46-Jähriger gegen 19.30 Uhr in der Maillestraße mit einer Glasflasche auf den Kopf eines 52 Jahre alten Mannes. Dieser musste im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt werden. Der 46-Jährige fuhr anschließend auf seinem Fahrrad in den Maille-Park. Dort belästigte er eine 23 Jahre alte Frau. Dieser kamen ein 35 Jahre alter Mann sowie ein weiterer Zeuge zu Hilfe. Im Anschluss kam es zwischen dem 46-Jährigen sowie der 23-jährigen Frau und dem 35-Jährigen zu wechselseitigen Schlägen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich hierbei auf die Brücke in Richtung Wehrneckarstraße. Bei der vorläufigen Festnahme des unter Alkoholeinfluss stehenden 46-Jährigen kam es zu Widerstandshandlungen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin müssen auch die 23-Jährige und der 35 Jahre alte Mann mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (ms)

Mössingen (TÜ): Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand mussten am Dienstagnachmittag die Rettungskräfte in das Gewann Firstberg bei Öschingen ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war es gegen 14.45 Uhr zu einem Wiesen-/Buschbrand auf mehreren Grundstücken im Wochenendhausgebiet Fliegenäcker gekommen. Insgesamt war eine Fläche von etwa 1000 qm betroffen. Durch das rasche Eingreifen der mit starken Kräften ausgerückten Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Nach einer halben Stunde war der Brand gelöscht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Unfall mit zwei Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Dienstagmittag in Wurmlingen ereignet. Ein 62-Jähriger war gegen 12.10 Uhr mit einem Motorroller auf der Justinus-Kerner-Straße unterwegs. An der Einmündung in die L 372 kam es zur Kollision mit dem Rennrad einer 30 Jahre alten Frau, die vom dortigen Gehweg kommend unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten zu Boden und verletzten sich ersten Erkenntnissen nach leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Unfall beim Überholen

Seinen Führerschein musste ein Unfallverursacher am Dienstagnachmittag abgeben. Der 66-Jährige überholte gegen 14.40 Uhr mit einem Tucson auf der L 442 zwischen der B 27 und der K 7136 einen Lkw der Marke MAN eines 62 Jahre alten Mannes. Zeitgleich war ein 77-Jähriger mit seinem BMW in Richtung der Bundesstraße unterwegs. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug des 66-Jährigen und dem Lkw. Zudem stieß er noch mit dem BMW zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Tucson-Lenker zunächst weiter. Kurze Zeit später meldete er sich bei der Polizei. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seine Fahrerlaubnis aushändigen. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

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