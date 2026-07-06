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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Diebe haben es auf Grabschmuck abgesehen

Horb am Neckar (ots)

Diebe haben am Wochenende gleich mehrfach ihr Unwesen auf Friedhöfen getrieben. Dabei haben sie es auf Grabschmuck abgesehen.

Bislang unbekannte Täter suchten am Wochenende die Friedhöfe in Betra und Dettensee auf. Am Samstagnachmittag wurde am Friedhof Betra erstmals festgestellt, dass an einem Grab eine festgeschraubte Bronzestatue im Wert von circa 800 Euro entwendet worden war.

Am Sonntagabend wurden zwei Täter gegen 20:30 Uhr auf frischer Tat am Friedhof in Dettensee durch einen Zeugen gestört, weshalb sie ohne das vermeintliche Diebesgut, welches bereits über die Friedhofmauer geworfen wurde, mit einem weißen Kastenwagen davonfuhren. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Zum Kastenwagen ist lediglich bekannt, dass dieser hinten rechts Beschädigungen in Form von Eindellungen aufwies.

Das Polizeirevier Horb bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen, welche die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07451 96-200 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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