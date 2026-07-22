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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unbefugter betritt Freilichtbühne und manipuliert an Showtechnik - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Donnerstag, dem 16.07.2026, betrat gegen 17:55 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person unbefugt das Gelände der Freilichtbühne in Meppen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich die Person unter anderem auf die dortige Bühne und manipulierte an der verbauten Showtechnik.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität der bislang unbekannten Person machen können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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