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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Kind aus Esslingen am Neckar

Reutlingen (ots)

Esslingen am Neckar (ES): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Jungen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.08.2026 / 12.24 Uhr

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des 12-Jährigen geklärt und er am Nachmittag durch die Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Florian Fuchs

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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