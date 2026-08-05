POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Kind aus Esslingen am Neckar
Reutlingen (ots)
Esslingen am Neckar (ES): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Jungen
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.08.2026 / 12.24 Uhr
Im Zuge der Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des 12-Jährigen geklärt und er am Nachmittag durch die Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.
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Florian Fuchs
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