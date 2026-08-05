POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Kind aus Esslingen am Neckar

Reutlingen (ots) - Erheblich alkoholisiert gestürzt Eine erheblich alkoholisierte E-Scooter-Lenkerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Die 40-Jährige war kurz nach 17 Uhr auf der Rommelsbacher Straße stadteinwärts unterwegs und kam an einem erhöhten Bordstein zu Fall. Aufgrund ihrer dabei erlittenen Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da ein Atemalkoholtest ...

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