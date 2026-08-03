Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260803-1: Einbruch in Büro - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Schränke durchsucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einer unbekannten Person, die in der Nacht zu Freitag (31. Juli) in ein Büro in Kerpen-Sindorf eingebrochen sein soll. Zur Tatzeit sei der oder die Unbekannte dunkel gekleidet gewesen. Zudem habe er oder sie graue Handschuhe und eine dunkle Kopfbedeckung getragen. Nach derzeitigem Sachstand sei unter anderem Schmuck entwendet worden.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe ein Mitarbeiter gegen 7 Uhr bemerkt, dass Fenster im Eingangsbereich des Büros an der Heinrich-Herz-Straße offenstanden. Zudem hab er Scherben im Eingangsbereich entdeckt. Im Innern seien mehrere Schränke geöffnet und durchsucht worden. In den Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera war gegen 2.45 Uhr eine dunkel gekleidete Person im Gebäude zu sehen.

Alarmiere Polizistinnen und Polizisten stellten Hebelspuren an Fenstern fest. Sie dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

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