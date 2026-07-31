Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260731-3: Verdächtiger nach Ladendiebstahl festgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gaben entscheidenden Hinweis

Polizeikräfte haben am Donnerstagmittag (30. Juli) in Bergheim einen mutmaßlichen Ladendieb (30) festgenommen. Der wegen gleichgelagerten Delikten Bekannte wird zeitnah einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 14 Uhr fuhren alarmierte Polizistinnen und Polizisten zu einem Einsatz an der Kölner Straße. Ein Mann soll mit mehreren Alkohol-Flaschen den Kassenbereich des Verbrauchermarkts passiert haben, ohne zu zahlen. Aufmerksame Angestellte hielten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Eine weitere Zeugin gab an, dass der Mann zuvor Kleidung aus einem weiteren Geschäft entwendet haben soll. Die Beamtinnen und Beamten fanden bei dem Mann die Alkoholflasche, sowie mehrere Kleidungsstücke.

Die Polizeikräfte nahmen den nunmehr Beschuldigten fest und brachten den bereits Polizeibekannten in ein Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 dauern an. (sc)

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