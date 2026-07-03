Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch auf Firmengelände - Kriminelle entwenden schwere Baumaschinen und Werkzeuge

Rahden-Varl (ots)

(DM) Auf einem Firmengelände kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der Varler Straße zu einem schweren Diebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 08:20 Uhr unbefugt Zugang zu drei verschlossenen Containern, die sich auf dem Areal befanden. Aus dem Inneren entwendeten die Täter diverse Werkzeuge sowie hochwertige Maschinen. Vermutlich um an das Diebesgut zu gelangen oder den Abtransport vorzubereiten, bewegten die Unbekannten zudem einen vor Ort befindlichen Radlader.

Da die gestohlenen Baumaschinen teilweise weit über 100 Kilogramm wiegen und nicht ohne Weiteres von Hand wegzutragen sind, geht die Polizei davon aus, dass die Tat von mehreren Personen begangen wurde. Zudem dürfte für den Abtransport ein entsprechendes Transportfahrzeug sowie mechanische Hilfe genutzt worden sein. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Varler Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

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