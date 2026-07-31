Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260731-1: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - Blutprobe

Hürth (ots)

Autofahrer soll mehrere rote Ampeln missachtet haben

Polizistinnen und Polizisten haben am Donnerstagabend (30. Juli) einen Autofahrer (29) in Hürth gestoppt. Er soll zuvor mehrere rote Ampeln missachtet haben und zu schnell gefahren sein. Zudem steht er im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Ein Polizeibeamter alarmierte in seiner Freizeit die Polizei. Er habe beobachtet, wie der Fahrer eines Audis gegen 21.40 Uhr auf der Luxemburger Straße gefahren sei und mehrere rote Ampeln missachtet habe. Zudem sei er mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Er verfolgte den Audi bis zur Industriestraße. Dort stoppte der Audifahrer.

Die hinzugerufenen Uniformierten kontrollierten den Fahrer (29). Dabei wirkte der Mann nervös und zittrig und fing an, stark zu schwitzen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zudem konnte der 29-Jährige keinen Führerschein vorzeigen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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