PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260731-1: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - Blutprobe

Hürth (ots)

Autofahrer soll mehrere rote Ampeln missachtet haben

Polizistinnen und Polizisten haben am Donnerstagabend (30. Juli) einen Autofahrer (29) in Hürth gestoppt. Er soll zuvor mehrere rote Ampeln missachtet haben und zu schnell gefahren sein. Zudem steht er im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Ein Polizeibeamter alarmierte in seiner Freizeit die Polizei. Er habe beobachtet, wie der Fahrer eines Audis gegen 21.40 Uhr auf der Luxemburger Straße gefahren sei und mehrere rote Ampeln missachtet habe. Zudem sei er mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Er verfolgte den Audi bis zur Industriestraße. Dort stoppte der Audifahrer.

Die hinzugerufenen Uniformierten kontrollierten den Fahrer (29). Dabei wirkte der Mann nervös und zittrig und fing an, stark zu schwitzen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zudem konnte der 29-Jährige keinen Führerschein vorzeigen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 13:38

    POL-REK: 260730-4: Festnahme nach Kabeldiebstahl an Ladestation

    Hürth (ots) - Ein weiterer Tatverdächtiger flüchtig Polizeikräfte haben in der Nacht zu Donnerstag (30. Juli) einen Mann (34) in Hürth vorläufig festgenommen. Er wird verdächtigt, gemeinsam mit einem Komplizen (28) Kabel von einer Ladesäule entwendet zu haben. Der 28-Jährige flüchtete vom Tatort und verletzte eine Polizistin dabei mit Reizgas. Gegen 3.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Unbekannte sollen in ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 12:50

    POL-REK: 260730-3: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Flucht

    Hürth (ots) - Radfahrer fuhr gegen Fußgänger Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht zur Klärung eines Verkehrsunfallhergangs derzeit einen unbekannten Radfahrer, der am späten Mittwochabend (29. Juli) an einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger (23) in Hürth beteiligt gewesen sein soll. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, sowie den gesuchten Radfahrer sich zu melden. Sie ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 12:09

    POL-REK: 260730-2: Täter in Wohnhaus eingebrochen - Zeugensuche

    Hürth (ots) - Einbrecher geflüchtet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Donnerstag (30. Juli) in ein Haus in Erftstadt-Bliesheim eingebrochen sein soll. Der Täter sei schlank, etwa 170 Zentimeter groß und habe eine Kappe und einen dunklen Pullover getragen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren