Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260730-2: Täter in Wohnhaus eingebrochen - Zeugensuche

Hürth (ots)

Einbrecher geflüchtet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Donnerstag (30. Juli) in ein Haus in Erftstadt-Bliesheim eingebrochen sein soll. Der Täter sei schlank, etwa 170 Zentimeter groß und habe eine Kappe und einen dunklen Pullover getragen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Täter gegen 3 Uhr in das Haus an der Gregor-Vosen-Straße eingebrochen sein. Die Geschädigte habe Geräusche im Haus gehört und habe nachgeschaut. Dabei sei ihr der Täter im Haus begegnet und in Richtung Kruggenberg davongelaufen. Laut aktuellem Sachstand entwendete der Einbrecher Schlüssel.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort und stellten dort Spuren fest. Sie fahndeten nach dem Verdächtigen, dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

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