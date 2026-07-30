PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260730-2: Täter in Wohnhaus eingebrochen - Zeugensuche

Hürth (ots)

Einbrecher geflüchtet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Donnerstag (30. Juli) in ein Haus in Erftstadt-Bliesheim eingebrochen sein soll. Der Täter sei schlank, etwa 170 Zentimeter groß und habe eine Kappe und einen dunklen Pullover getragen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Täter gegen 3 Uhr in das Haus an der Gregor-Vosen-Straße eingebrochen sein. Die Geschädigte habe Geräusche im Haus gehört und habe nachgeschaut. Dabei sei ihr der Täter im Haus begegnet und in Richtung Kruggenberg davongelaufen. Laut aktuellem Sachstand entwendete der Einbrecher Schlüssel.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort und stellten dort Spuren fest. Sie fahndeten nach dem Verdächtigen, dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 12:07

    POL-REK: 260730-1: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

    Hürth (ots) - Beute Teil der Ermittlungen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Freitag (24. Juli) und Mittwoch (29. Juli) in ein Haus in Hürth eingebrochen sein sollen. Der Täter sei schlank, etwa 170 Zentimeter groß und habe eine Kappe und einen dunklen Pullover getragen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 14:31

    POL-REK: 260729-2: Zeugensuche nach Einbruch in Trauerhalle

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Täter geflüchtet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Dienstagabend (28. Juli) in eine Trauerhalle in Frechen eingebrochen sein sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Erkenntnissen soll der Täter ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:46

    POL-REK: 260729-1: Polizisten stoppten Tatverdächtigen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen gaben entscheidenden Hinweis Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Dienstagabend (28. Juli) einen mutmaßlichen Dieb (43) festgenommen. Derzeit wird geprüft, ob er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wird. Gegen 23 Uhr meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei. An einem Kiosk auf der Hubert-Prott-Straße soll es laut geknallt haben. Danach soll ein Mann durch ein Loch in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren