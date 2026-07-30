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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260730-1: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Hürth (ots)

Beute Teil der Ermittlungen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Freitag (24. Juli) und Mittwoch (29. Juli) in ein Haus in Hürth eingebrochen sein sollen. Der Täter sei schlank, etwa 170 Zentimeter groß und habe eine Kappe und einen dunklen Pullover getragen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwischen Freitag 12 Uhr und Mittwoch 12 Uhr durch die Haustür in die Wohnräume an der Bergstraße eingedrungen sein. Dort sollen sie mehrere Räume durchwühlt haben. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem Zuhause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen: - Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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