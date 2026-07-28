Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260728-3: Unbekannte flüchteten nach Einbruch in Geschäft - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Weißes Auto fuhr vom Tatort davon

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten in einem weißen Pkw, die bei einem Einbruch in ein Geschäft in Kerpen in der Nacht zu Dienstag (28. Juli) Bargeld erbeuteten und über die Autobahn in Richtung Süden davonfuhren.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen meldete eine Sicherheitsfirma gegen 3.50 Uhr mehrere eingegangene Alarmmeldungen aus einem Geschäft an der Stiftsstraße am Ortsausgang in Richtung Bergerhausen. Mit Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten Unbekannte in einem weißen Auto mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz über die Stiftsstraße, die Bachstraße und die Hahnenstraße in Richtung Gymnich und an der Anschlussstelle Kerpen-Süd auf die Autobahn (A) 61. Polizeikräfte verfolgten die Flüchtigen, verloren das Auto aber schließlich in Richtung Weilerswist aus den Augen. Am Geschäft stellten sie aufgebrochene Schiebetüren fest. Im Inneren wurde ein Tresor aus der Wand gerissen und gewaltsam geöffnet. Die Beamtinnen und Beamten leiteten eine Fahndung ein, sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

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