PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260728-3: Unbekannte flüchteten nach Einbruch in Geschäft - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Weißes Auto fuhr vom Tatort davon

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten in einem weißen Pkw, die bei einem Einbruch in ein Geschäft in Kerpen in der Nacht zu Dienstag (28. Juli) Bargeld erbeuteten und über die Autobahn in Richtung Süden davonfuhren.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen meldete eine Sicherheitsfirma gegen 3.50 Uhr mehrere eingegangene Alarmmeldungen aus einem Geschäft an der Stiftsstraße am Ortsausgang in Richtung Bergerhausen. Mit Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten Unbekannte in einem weißen Auto mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz über die Stiftsstraße, die Bachstraße und die Hahnenstraße in Richtung Gymnich und an der Anschlussstelle Kerpen-Süd auf die Autobahn (A) 61. Polizeikräfte verfolgten die Flüchtigen, verloren das Auto aber schließlich in Richtung Weilerswist aus den Augen. Am Geschäft stellten sie aufgebrochene Schiebetüren fest. Im Inneren wurde ein Tresor aus der Wand gerissen und gewaltsam geöffnet. Die Beamtinnen und Beamten leiteten eine Fahndung ein, sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 11:53

    POL-REK: 260728-2: Zeugensuche nach Diebstahl aus Transporter

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die zwischen Sonntag (26. Juli) und Montag (27. Juli) Gegenstände aus einem Transporter in Hürth entwendet haben. In Frechen gingen Täter einen Transporter an. Hier blieb es beim Versuch. Die Ermittlerinnen und des Kriminalkommissariats 22 und 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:59

    POL-REK: 260728-1: Betrüger erbeuten Schmuck mit dreister Masche - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Übergeben Sie keine Wertgegenstände an Fremde Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 185 Zentimeter großen Mann mit kurzen, dunklen Haaren und schwarzer Haut. Er soll gemeinsam mit einem Komplizen am Telefon am Montag (27. Juli) eine Frechenerin um Schmuck betrogen haben. Zur Tatzeit habe der Unbekannte einen weißen Jogginganzug mit ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:28

    POL-REK: 260727-3: Alkoholisierte Radfahrer gestürzt und verletzt

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Blutproben entnommen Am Wochenende (25. und 26. Juli) sind Zweiradfahrende in Hürth und Brühl gestürzt und haben sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Sie sollen alkoholisiert unterwegs gewesen sein. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. In der Nacht zu Samstag (25. Juli) war ein Radfahrer (38) im Bereich der Plektrudisstraße und der Keutenstraße in Hürth ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren