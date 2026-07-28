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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260728-2: Zeugensuche nach Diebstahl aus Transporter

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die zwischen Sonntag (26. Juli) und Montag (27. Juli) Gegenstände aus einem Transporter in Hürth entwendet haben. In Frechen gingen Täter einen Transporter an. Hier blieb es beim Versuch. Die Ermittlerinnen und des Kriminalkommissariats 22 und 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Hürth: Hinzugerufene Polizeikräfte fuhren am Montagmorgen zu einem Geschädigten an der Ursfelder Straße. Dort sollen Unbekannte zwischen Sonntag 11 Uhr und Montag 7.45 Uhr seinen Citroen aufgebrochen haben und Werkzeuge und Maschinen von der Ladefläche entwendet haben.

Frechen: Zwischen Samstag (25. Juli) und Montag 7.50 Uhr sollen Unbekannte versucht haben einen Vito an der Heinrich-Hertz-Straße aufzubrechen. Dabei beschädigten sie laut ersten Erkenntnissen eine Schiebetür. Polizisten dokumentierten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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