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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260729-2: Zeugensuche nach Einbruch in Trauerhalle

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter geflüchtet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Dienstagabend (28. Juli) in eine Trauerhalle in Frechen eingebrochen sein sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Täter gegen 22.20 Uhr in die Halle an der Othmarstraße eingebrochen sein. Alarmierte Polizeikräfte stellten eine eingeschlagene Glastür fest und umstellten das Gebäude. Ein Beamter unterstütze dabei mit seinem Diensthund und suchte den Bereich ab.

Die Polizistinnen und Polizisten befragten Zeugen, und fertigten eine Strafanzeige. Ob der Einbrecher Beute machte, ist aktuell Teil der laufenden Ermittlungen. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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