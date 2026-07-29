PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260729-1: Polizisten stoppten Tatverdächtigen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gaben entscheidenden Hinweis

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Dienstagabend (28. Juli) einen mutmaßlichen Dieb (43) festgenommen. Derzeit wird geprüft, ob er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wird.

Gegen 23 Uhr meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei. An einem Kiosk auf der Hubert-Prott-Straße soll es laut geknallt haben. Danach soll ein Mann durch ein Loch in der Schaufensterscheibe in das Geschäft gelangt, kurze Zeit später wieder herausgekommen und geflüchtet sein.

Die alarmierten Polizeikräfte stellten vor Ort die zerstörte Scheibe einer Tür des Kiosks und davor mehrere Münzen fest. In Tatortnähe fanden sie ein Laptop und ein Handy, die sie sicherstellten.

Währenddessen fahndeten weitere Beamtinnen und Beamte nach Verdächtigen und erblickten einen Mann auf den die Beschreibung der Zeugen passte. Der Verdächtige versuchte zunächst zu flüchten. Die Einsatzkräfte stoppten und durchsuchten ihn. In seinen Händen hielt er mehrere Geldscheine. Die Polizeikräfte nahmen ihn fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas weniger als einem Promille.

Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 22 dauern an. Die Ermittler prüfen, ob der Beschuldigte für weitere Taten verantwortlich sein könnte. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 12:58

    POL-REK: 260728-3: Unbekannte flüchteten nach Einbruch in Geschäft - Zeugensuche

    Kerpen (ots) - Weißes Auto fuhr vom Tatort davon Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten in einem weißen Pkw, die bei einem Einbruch in ein Geschäft in Kerpen in der Nacht zu Dienstag (28. Juli) Bargeld erbeuteten und über die Autobahn in Richtung Süden davonfuhren. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 11:53

    POL-REK: 260728-2: Zeugensuche nach Diebstahl aus Transporter

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die zwischen Sonntag (26. Juli) und Montag (27. Juli) Gegenstände aus einem Transporter in Hürth entwendet haben. In Frechen gingen Täter einen Transporter an. Hier blieb es beim Versuch. Die Ermittlerinnen und des Kriminalkommissariats 22 und 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:59

    POL-REK: 260728-1: Betrüger erbeuten Schmuck mit dreister Masche - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Übergeben Sie keine Wertgegenstände an Fremde Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 185 Zentimeter großen Mann mit kurzen, dunklen Haaren und schwarzer Haut. Er soll gemeinsam mit einem Komplizen am Telefon am Montag (27. Juli) eine Frechenerin um Schmuck betrogen haben. Zur Tatzeit habe der Unbekannte einen weißen Jogginganzug mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren