Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260729-1: Polizisten stoppten Tatverdächtigen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gaben entscheidenden Hinweis

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Dienstagabend (28. Juli) einen mutmaßlichen Dieb (43) festgenommen. Derzeit wird geprüft, ob er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wird.

Gegen 23 Uhr meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei. An einem Kiosk auf der Hubert-Prott-Straße soll es laut geknallt haben. Danach soll ein Mann durch ein Loch in der Schaufensterscheibe in das Geschäft gelangt, kurze Zeit später wieder herausgekommen und geflüchtet sein.

Die alarmierten Polizeikräfte stellten vor Ort die zerstörte Scheibe einer Tür des Kiosks und davor mehrere Münzen fest. In Tatortnähe fanden sie ein Laptop und ein Handy, die sie sicherstellten.

Währenddessen fahndeten weitere Beamtinnen und Beamte nach Verdächtigen und erblickten einen Mann auf den die Beschreibung der Zeugen passte. Der Verdächtige versuchte zunächst zu flüchten. Die Einsatzkräfte stoppten und durchsuchten ihn. In seinen Händen hielt er mehrere Geldscheine. Die Polizeikräfte nahmen ihn fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas weniger als einem Promille.

Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 22 dauern an. Die Ermittler prüfen, ob der Beschuldigte für weitere Taten verantwortlich sein könnte. (sc)

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