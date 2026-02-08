LPI-G: Brand

Alenburger Land (ots) - Lucka: Am 06.02.2026 begab sich ein unbekannter Täter gegen 19:15 Uhr auf ein umfriedetes Firmengrundstück in der Pegauer Straße und setzte dort den Inhalt eines Abfallcontainers in Brand. Da der Container unter einem Vordach stand, geriet dieses ebenfalls in Brand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26029660 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

