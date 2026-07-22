Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an Gebäude der Berufsfeuerwehr

Stralsund (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, 20. Juli 2026, kam es in der Fährwall in der Stralsunder Altstadt zu einer Sachbeschädigung am Gebäude der Berufsfeuerwehr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachten bislang unbekannte Täter mit einem Graffiti-Marker zwei Schriftzüge an einer Hintertür sowie an der Hauswand des Gebäudes auf. Die Schriftzüge haben eine Größe von etwa 40 x 75 Zentimetern beziehungsweise 50 x 80 Zentimetern. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien trägt vermutlich die Hansestadt Stralsund.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Unabhängig vom Inhalt der aufgebrachten Schriftzüge gilt: Sachbeschädigungen an öffentlichen Gebäuden werden konsequent verfolgt. Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie die Berufsfeuerwehr leisten täglich einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung. Beschädigungen an deren Gebäuden verursachen vermeidbare Kosten und gehen letztlich zulasten der Allgemeinheit.

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