Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Friedrich-Ebert-Straße hat es am Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 24-jährige Motorradfahrerin aus Oberhausen wurde dabei schwer verletzt. Am Unfallort konnte auch eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, nach näherer Untersuchung konnte das aber glücklicherweise verneint werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 19.05 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Ehrenpark/Horster Straße unterwegs. An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Prosperstraße fuhr sie dann - offenbar ungebremst - auf das Heck eines Autos auf, das an der roten Ampel stand. Der 75-jährige Autofahrer aus Bottrop blieb unverletzt, die schwer verletzte Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall wurde von einem spezialisierten Verkehrsunfall-Team aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste vorübergegend gesperrt werden.

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