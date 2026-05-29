Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Motorradfahrende

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat am Donnerstag umfangreich Verkehrskontrollen in Haltern am See durchgeführt. Dabei standen in erster Linie Motorradfahrende im Fokus. Leider fielen aber auch zahlreiche Autofahrende negativ auf.

Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer auf der Hullerner Straße. Er wurde mit 132 km/h statt erlaubter 50 km/h gemessen. Der Verkehrsdienst der Polizei Recklinghausen nahm Messungen mittels Radarwagen und Lasermessgerät vor. Die Geschwindigkeit wurde an den folgenden Örtlichkeiten überprüft: Granatstraße, Hullener Straße, Sythener Straße, Münsterstraße und Dorstener Straße.

An der Flaesheimer Straße überprüfte die Polizei den technischen Zustand von Fahrzeugen und deren Lautstärke.

Hier ein Auszug aus der Bilanz: 138 Verwarnungsgelder Geschwindigkeit (davon 15 Motorräder), 47 Ordnungswidrigkeiten Geschwindigkeit, mind. zwei mit Fahrverbot (davon sieben Motorräder), sieben Schallpegelmessungen ohne Beanstandungen, zwei Verwarnungsgelder wegen technischer Mängel, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überholens im Überholverbot (Motorradfahrender). Ein Autofahrer fiel wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. Er besaß außerdem keine gültige Fahrerlaubnis - die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Die Kontrollen fanden in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21 Uhr statt.

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