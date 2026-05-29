Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schwerer Unfall mit fünf Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Victoriastraße. Dabei wurden drei Fahrzeuginsassen schwer und zwei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 23-jähriger Autofahrer zusammen mit einem 24-jährigen Beifahrer auf der Victoriastraße unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache fuhr der 23-Jährige in Höhe der Einmündung Droste-Hülshoff-Straße an einer roten Ampel auf den offenen Jepp eines 58-Jährigen auf. Der Jepp kippte durch den Zusammenstoß auf die Seite, der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Dieses Fahrzeug wurde wiederum auf das Auto eines 53-Jährigen geschoben.

Das Fahrzeug des 23-Jährigen geriet im weiteren Verlauf in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem weiteren Auto. In diesem Fahrzeug saßen eine 44-Jährige und ein 51-Jähriger.

Bevor Polizei und Rettungsdienst vor Ort eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer um die Verletzten.

Der 23-Jährige musste mit schweren, zeitweise lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzung mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 58-Jährige musste ebenfalls mit schweren, zeitweise lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 44-Jährige und der 51-Jährige wurden leicht verletzt. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Alle Unfallbeteiligten wohnen in Marl.

Die Polizei stellte das Fahrzeug des 23-Jährigen sicher. Insgesamt mussten vier Fahrzeuge abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Unfallaufnahme-Team der Polizei eingesetzt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Bei dem Unfall entstand außerdem knapp 50.000 Euro Sachschaden.

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