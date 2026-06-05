Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: LKW Unfall A2 - Verkehrsunfall und ein Einsatz für die Drehleiter: 3 nahezu zeitgleiche Einsätze für die Feuerwehren Lehrte und Ahlten

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Lehrte (ots)

Zu 3 nahezu zeitgleichen Einsätzen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lehrte und Ahlten am Freitag, 05.06.2026 alarmiert.

Den Beginn bildete eine Alarmierung der Drehleiter der Ortsfeuerwehr Lehrte zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Lehrte. Während sich die Einsatzkräfte dort im Einsatz befanden, wurde die Ortsfeuerwehr Ahlten zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 385 alarmiert.

Im Bereich der Ampelkreuzung der L385 zwischen Ahlten und Lehrte war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, führte das Batteriemanagement an den beteiligten Fahrzeugen durch und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Zudem übernahmen die Einsatzkräfte die Betreuung einer verletzten Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Noch während dieses Einsatzes ging die Meldung über einen weiteren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 ein. Zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Lehrte, unmittelbar über dem Kreuzungsbereich der darunter verlaufenden Landesstraße 443 zwischen Lehrte und Aligse, war ein Lastkraftwagen auf einen weiteren Lastkraftwagen aufgefahren. Nach derzeitigen, noch unbestätigten Erkenntnissen handelte es sich bei dem vorausfahrenden beziehungsweise stehenden Fahrzeug möglicherweise um einen liegengebliebenen Pannen-Lkw. Der Auffahrende LKW krachte mit seiner Beifahrerseite in den weiteren LKW wodurch dieser, durch die Wucht des Aufpralls, in die Leitplanke gestoßen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer des auffahrenden Lastkraftwagens mittelschwer verletzt. Entgegen erster Befürchtungen war keine Person eingeklemmt. Die Insassen des möglicherweise liegengebliebenen Lastkraftwagens, Fahrer und Beifahrer, erlitten leichte Verletzungen.

Bereits auf der Anfahrt bemerkten die ersten Lehrter Einsatzkräfte herabfallende Fahrzeugteile von der Autobahn. Aufgrund des Schadenbildes und da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eines der beteiligten Fahrzeuge in Brand geraten könnte, wurde das Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) der noch auf der L385 eingesetzten Ortsfeuerwehr Ahlten zusätzlich zur Autobahn alarmiert.

An der Einsatzstelle sicherten die Feuerwehren den Unfallbereich ab und unterstützten die Rettungsmaßnahmen. Ein Fahrzeugbrand bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der Autobahn 2 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zusätzlich musste die unter der Unfallstelle verlaufende Landesstraße 443 zwischen Lehrte und Aligse zeitweise voll gesperrt werden. Hintergrund war, dass aufgrund der bereits herabgefallenen Fahrzeugteile zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Trümmerteile von der Autobahnbrücke auf die darunter verlaufende Straße stürzen könnten. Die Sperrung diente dem Schutz der Verkehrsteilnehmer und konnte nach entsprechender Erkundung wieder aufgehoben werden.

Die Ortsfeuerwehren Lehrte und Ahlten waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst und die Polizei beteiligt.

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