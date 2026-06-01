Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Unklare Rauchentwicklung aus Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

Hämelerwald (ots)

Hämelerwald, 01.Juni 2026 - Die Ortsfeuerwehr Hämelerwald wurde gegen 19:17 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in den Bereich der Straße "Zum Fichtenbruch" alarmiert. Gemeldet worden war eine unklare Rauchentwicklung aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Bewohner des betroffenen Kellerraums wurden vorsorglich dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben.

Zur weiteren Erkundung wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz in den Kellerbereich entsandt. Dort konnte eine Verrauchung festgestellt werden. Der betroffene Kellerraum war verschlossen und musste gewaltsam geöffnet werden. Nach dem Öffnen bestätigte sich eine Verrauchung innerhalb des Raumes. Trotz intensiver Erkundungsmaßnahmen konnte jedoch keine eindeutige Brandursache festgestellt werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Kellerraum mittels Druckbelüfter entraucht. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich sowie angrenzende Gebäudeteile vorsorglich mit der Wärmebildkamera. Auch hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Die Ortsfeuerwehr Hämelerwald war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle gegen 20:15 Uhr an die Polizei übergeben. Die Bewohner konnten wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Verletzt wurde niemand.

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