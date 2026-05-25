Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Zwei weitere Einsätze im Lehrter Stadtgebiet nach dem Großbrand in den Morgenstunden

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Lehrte (ots)

Nach dem der Pfingstmontag mit einem Großbrand in den Morgenstunden begonnen hatte, wurden die Feuerwehrkräfte im Lehrter Stadtgebiet im Laufe des Vormittages zu zwei weiteren Einsätzen gerufen.

Um 11:09 wurde die Ortsfeuerwehr Hämelerwald und die Tierretter aus Röddensen zum Klärwerksbereich in Hämelerwald alarmiert. Bedienstete hatten eine Entenfamilien im dortigen Regenrückhaltebecken entdeckt. Da es in dem Becken keine Möglichkeit für die Küken gab, um aus dem Wasser klettern zu können und auch ein flacher Ausstieg fehlte, drohten die Küken sich kraftlos zu schwimmen und zu ertrinken. Da sich der Wasserstand im Becken etwa 2 Meter unterhalb des begehbaren Bereiches befand, wurde die Drehleiter aus Hämelerwald eingesetzt, um die Tierretter auf Wasserspiegelniveau zu bringen. Mit Netzen konnten zunächst zehn der elf Küken schnell eingefangen werden, ein Küken und die Entenmutter spielten dann allerdings mit den Rettern Katz und Maus. Mit langen Ästen und einem Wasserstrahl aus einem C-Strahlrohr wurde versucht, das Küken und die Entenmutter in dem runden Becken in Richtung der Tierretter zu lotsen. Die Entenmutter ergriff daraufhin unter lautem Protest die Flucht aus dem Becken. Kurze Zeit später gelang es schließlich einem der Retter das Küken mit einem langen Kescher einzufangen. Alle elf Küken wurden anschließend außerhalb des umzäunten Klärwerkes in der Nähe eines Baches wieder freigelassen und sofort kam auch die Entenmutter wieder angeflogen und nahm ihre Schützlinge wohlbehalten wieder in ihre Obhut. Nach dieser erfolgreichen Familienzusammenführung konnte der Einsatz gegen 13:00 Uhr abgeschlossen werden. Vor Ort war die Ortsfeuerwehr Hämelerwald und die Tierrettung der Ortsfeuerwehr Röddensen mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften, der stellvertretende Stadtbrandmeister sowie der Feuerwehrpressesprecher.

Fast zeitgleich zu dem Tierischen Einsatz, wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte um 11:37 Uhr mit der Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Köthenwaldstraße gerufen. Dort musste ein Patient schonend aus dem 3. Obergeschoss eines Hauses gerettet werden. Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht worden war, konnte der Patient mit deren Hilfe schonend nach unten gebracht und an den Rettungsdienst übergeben werden. Um 12:23 war der Einsatz beendet. Vor Ort war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit der Drehleiter und drei Einsatzkräften.

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