PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizeieinsatz nach Einbruch Orangerie +++ Mann zerstört Blindenstock und fährt davon +++ Mann bespuckt Polizeibeamte

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizeieinsatz nach Einbruch Orangerie, Bad Homburg, Orangeriegasse, Montag, 01.06.2026, 6 Uhr

(da)In Bad Homburg kam es am Vormittag infolge eines Einbruchs zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 6 Uhr wurde die Polizei über eine eingeschlagene Tür der Orangerie in der Orangeriegasse informiert. Anhand der Spuren wurde deutlich, dass jemand in das Gebäude eingebrochen war, sich dabei jedoch verletzt hatte und sowohl am Tatort als auch auf der Straße davor erhebliche Blutrückstände zu finden waren. Die Polizei folgte der Blutspur bis zu einem Wohnhaus und konnte dort einen 34-jährigen Tatverdächtigen in einer Wohnung festnehmen. Dieser lehnte eine medizinische Versorgung seiner Verletzungen ab. Er wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation Bad Homburg gebracht. Aufgrund der sich durch mehrere Straßen ziehenden Spurenlage und des anfangs nicht eindeutig nachvollziehbaren Tatablaufs war die Polizei mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort und sperrte Straßenabschnitte zwischenzeitlich ab.

2. Mann zerstört Blindenstock und fährt davon, Usingen, Neuer Marktplatz, Freitag, 29.05.2026, 15.15 Uhr

(da)Ein Mann hat am Freitagnachmittag mutwillig den Blindenstock einer Frau in Usingen zerstört. Gegen 15.15 Uhr befand sich die Frau an der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes am Neuen Marktplatz. Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen ist sie auf eine entsprechende Orientierungshilfe angewiesen. An dem Parkplatz passierte sie einen Mann. Dieser habe ihr, als sie an ihm vorbeiging, mutwillig auf den Blindenstock getreten und diesen so zerbrochen. Anschließend sei es noch zu einem kurzen Wortgefecht gekommen, bis der Mann in ein Auto stieg und davonfuhr. Bei dem Mann habe es sich um einen etwa 1,70 Meter großen, 50 bis 60 Jahre alten Mann mit südasiatischem Aussehen gehandelt. Bei der Tat habe er ein grünes T-Shirt getragen.

3. Mann bespuckt Polizeibeamte,

Usingen, Fritz-Born-Straße, Samstag, 30.05.2026, 17.15 Uhr

(da)Am Samstagabend hat ein Mann in Usingen im Rahmen eines Rettungseinsatzes Polizisten bespuckt. Gegen 17.15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zur Unterstützung zu einem Rettungseinsatz in der Fritz-Born-Straße gerufen. Dort zeigte sich ein 40-jähriger Mann zunehmend aggressiv, als sich eine Rettungswagenbesatzung um ihn kümmern wollte. Nach Eintreffen der Polizeikräfte spuckte er zwei Polizisten ins Gesicht und trat und schlug nach ihnen, als er daraufhin festgenommen werden sollte. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Mann während des Einsatzes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde anschließend zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Polizisten mussten medizinisch untersucht werden, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

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