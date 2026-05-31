PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzungen in Usingen und Oberursel +++ E-Bike und E-Scooter in Wehrheim und Friedrichsdorf entwendet +++ Unfallflucht in Glashütten +++ Unfall unter Alkoholeinfluss in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schlägerei im Schlosspark mit einem Verletzten Tatort: Usingen, Schlosspark Tatzeit: Freitag, 29.05.2026, 21:40 Uhr

Am Freitagabend kam es im Schlosspark in Usingen zu einer größeren Schlägerei mit insgesamt elf beteiligten Personen, nachdem es zuvor zwischen zwei Gruppen verbale Streitigkeiten gegeben hatte. Der Geschädigte wurde hierbei durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Es soll sich hierbei um acht männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild im Alter zwischen 18 und 25 Jahren gehandelt haben.

Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081/92080 entgegen.

Körperverletzungen beim Brunnenfest

Tatort: Oberursel, Eppsteiner Straße und Vorstadt Tatzeit: Samstag, 30.05.2026, ca. 22:45 und 23:45 Uhr

Im Rahmen des Brunnenfestes kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen einige Menschen leicht verletzt wurden. Polizeilich ermittelt wird bezüglich zweier Vorfälle, bei denen Geschädigte und Beschuldigte feststehen, der Sachverhalt und die Tathandlungen aber noch nicht gänzlich aufgeklärt sind. Die polizeilich bekannten beteiligten Personen sind zwischen 16 und 45 Jahre alt. Bei dem Vorfall in der Eppsteiner Straße wurde von einem der Beteiligten auch ein Pfefferspray eingesetzt.

Zeugen der körperlichen Auseinandersetzungen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter Telefon 06171/62400 zu melden.

E-Bike aus Fahrradkeller entwendet

Tatort: Wehrheim, Am Heselsweg Tatzeit: zwischen Freitag, 29.05.2026, 12:00 Uhr und Samstag, 30.05.2026, 12:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten im Tatzeitraum auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses, wo sie die Tür zum Fahrradkeller aufhebelten und ein schwarzes E-Bike der Marke Focus entwendeten. Mit dem Diebesgut im Wert von ca. 1.700 Euro entkamen die Täter unerkannt.

Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081/92080 entgegen.

Diebe machen Beute - mehrere E-Scooter entwendet Tatort: Friedrichsdorf, Färberstraße Tatzeit: Freitag, 29.05.2026, zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr

Im Verlauf des Freitags entwendeten Unbekannte in Friedrichsdorf drei mit Schlösser gesicherte E-Scooter, die vor einer Schule in der Färberstraße abgestellt waren.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Sachbeschädigung an Pkw in Oberursel

Tatort: Oberursel, Altkönigstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 29.05.2026, 20:45 Uhr und Samstag, 30.05.2026, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand einen weißen Mercedes A-Klasse, welcher auf einem Privatparkplatz in der Altkönigstraße parkte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 62400 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Unfallort: Glashütten, Kröfteler Straße Unfallzeit: Freitag, 29.05.2026, 14.25 Uhr

(pa) Am Freitagnachmittag kam es in Glashütten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw, bei dem sich die Pkw-Fahrerin anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein 8-jähriges Kind wollte mit seinem Fahrrad einen Fußgängerweg überqueren und blieb zunächst vor diesem stehen. Die Fahrerin eines dunkelblauen VW mit HG-Kennzeichen blieb ebenfalls vor dem Fußgängerüberweg stehen, um das Kind passieren zu lassen, dies habe sie mit Gesten angezeigt. Als das Kind losfuhr, sei auch die Pkw-Fahrerin losgefahren. In der Folge stießen beide zusammen, und das Kind stürzte zu Boden. Anschließend entfernte sich die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern. Die flüchtige Fahrzeugführerin kann lediglich als weiblich mit langen Haaren beschrieben werden. Das Kind wurde bei dem Sturz leicht verletzt und fuhr zunächst selbstständig nach Hause. Der Sachschaden an dem Fahrrad beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Königstein unter 06174 92660 zu melden. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an den Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen PKW, welcher hinter der Unfallverursacherin am Fußgängerüberweg stand und den Unfall mutmaßlich beobachtet hat.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Unfallort: Friedrichsdorf, Hardtwaldallee / Berliner Straße Unfallzeit: Freitag, 29.05.2026, 19:41 Uhr

Ein 54-Jähriger befuhr mit einem Pkw Mitsubishi die Hardtwaldallee aus Richtung Töpferstraße in Richtung Berliner Straße. Zeitgleich war ein 20-Jähriger mit einem Chevrolet auf der Berliner Straße in Richtung Hardtwaldallee unterwegs. An der Kreuzung Hardtwaldallee/Berliner Straße beachtete er nicht den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten und es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen sich der Unfallverursacher mit dem Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der 18-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurde hierbei leicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Sachschaden: ca. 12.000 Euro

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Unfallort: Bad Homburg, Friedberger Straße/Höllsteinstraße Unfallzeit: Samstag, 30.05.2026, 04:02 Uhr

Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Pkw VW die Höllsteinstraße in Richtung Friedrichsdorf. Im Übergang zur Friedberger Straße verlor der junge Mann im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild, anderen Verkehrseinrichtungen und einem Baum. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt, daher wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt. Der Pkw musste zudem abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 25.500 Euro

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