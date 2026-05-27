PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe auf Baustelle +++ Fahrradfahrerin stürzt +++ Widerstand nach mehreren Verkehrsdelikten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe auf Baustelle,

Wehrheim, Köpperner Straße, Freitag, 22.05.2026, 16 Uhr bis Dienstag, 26.05.2026, 7 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen waren Diebe auf einer Baustelle in Wehrheim zugange. Sie brachen zwischen Freitag und Dienstag einen Lagercontainer auf dem Gelände in der Köpperner Straße auf und entwendeten das darin gelagerte Werkzeug sowie Elektrokabel. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Fahrradfahrerin stürzt,

Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 26.05.2026, 11.20 Uhr

(da)Am Dienstagvormittag verletzte sich eine Radfahrerin in Bad Homburg bei einem Sturz. Die 62-Jährige fuhr gegen 11.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Louisenstraße, als sie an einem Bordstein hängen blieb und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die einer weiteren Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung vor Ort und den Transport in eine nahegelegene Klinik.

3. Widerstand nach mehreren Verkehrsdelikten, Neu-Anspach, Bahnhofstraße, Dienstag, 26.05.2026, 17 Uhr

(da)Am Dienstagabend war ein Mann in Neu-Anspach für diverse Verkehrsdelikte verantwortlich und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Gegen 17 Uhr wurde die Polizei in die Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte ein Mann soeben einen Verkehrsunfall mit einem Motorroller verursacht und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Aufgrund einer detaillierten Beschreibung des Flüchtigen konnten die Einsatzkräfte den Mann unweit der Unfallstelle festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 38-Jährige durch eine Vollbremsung einen Unfall provoziert, die übrigen Unfallbeteiligten beleidigt und war dann auf seinem Roller davongefahren. Auf seiner Flucht kam er noch mehrere Male zu Fall, bis er von der Polizei zunächst widerstandslos festgenommen wurde. Dabei ergaben sich diverse Anzeichen für einen vorangegangenen Alkohol- und Drogenkonsum. Zudem besaß er keine Fahrerlaubnis. Auf dem Weg zur Polizeistation wurde der Mann wiederholt aggressiv und verletzte einen Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf zeigte der 38-Jährige psychisch auffällige Verhaltensweisen, weshalb er in einer Fachklinik vorgestellt wurde. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

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