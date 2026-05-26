PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung auf Schützenfest +++ Mit Jacke in die Wohnung gelangt - Trickdieb macht Beute +++ Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung auf Schützenfest,

Friedrichsdorf, Seulberg, Hardtwaldallee, Montag, 25.05.2026, 1.30 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen kam es am Rande eines Schützenfestes in Friedrichsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 1.30 Uhr gerieten in der Hardwaldallee zwei vierköpfige Personengruppen in Streit. Dieser eskalierte derart, dass die Auseinandersetzung schlussendlich mit Händen und Füßen ausgetragen wurde. Einsatzkräfte der Polizei stoppten die Schlägerei, bei der insgesamt sieben Personen leicht verletzt wurden. Sie wurden von ebenfalls hinzugerufenen Rettungswagenbesatzungen medizinisch versorgt. Gegen die Beteiligten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Mit Jacke in die Wohnung gelangt - Trickdieb macht Beute, Oberursel, Gattenhöferweg, Freitag, 22.05.2026, 10.40 Uhr

(da)In Oberursel verschaffte sich ein Trickdieb am Freitag mit einer Jacke Zutritt zu einer Wohnung und erbeutete Bargeld. Gegen 10.40 Uhr klingelte es an einer Wohnung im Gattenhöferweg. Als der Bewohner die Tür öffnete, stand dort ein fremder Mann, der angab, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein. Um der alten Zeiten willen wolle der Fremde ihm eine Lederjacke schenken und bat darum, in die Wohnung gelassen zu werden. In der Wohnung erzählte er, dass er nach Italien ausgewandert sei und nun Geld für die Heimfahrt benötige. Dies wurde vom Oberurseler verneint. Als der Oberurseler die mitgebrachte Jacke anprobierte, stahl der Fremde in einem unbeobachteten Moment mehrere Hundert Euro Bargeld aus dem herumliegenden Portemonnaie. Anschließend verabschiedete sich der Fremde und ließ die Jacke zurück. Erst später fiel dem Mann auf, dass er einem Schwindel aufgesessen war und ihm durch das vermeintliche Jacken-Geschenk Bargeld entwendet worden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und fahndet nach dem bislang unbekannten Mann. Dieser war 55 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte schwarzgraue Haare, dunkelbraune Augen und einen Oberlippenbart. Bei der Tat trug er ein dunkles Oberteil sowie eine schwarze Hose. Darüber hinaus führte er eine schwarze Kunststofftüte sowie mehrere Jacken in verschiedenen Farben mit sich. Er sprach Deutsch mit einem italienischen Akzent. Mögliche Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Motorradfahrer nach Unfall verletzt,

Landesstraße 3025 bei Weilrod, Montag, 25.05.2026, 15 Uhr

(da)Am Montagnachmittag verletzte sich ein Motorradfahrer bei Weilrod. Der 24-Jährige war gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 3025 von Weilrod in Richtung Rod an der Weil unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Honda verlor und von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

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