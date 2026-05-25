PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenmeldung aus Königstein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die am 24.05.26 veröffentlichte Fahndung nach dem 82-jährigen Werner W. wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde leider in den Abendstunden tot aufgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell