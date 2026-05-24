PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mit Schreckschusswaffe bedroht und zusammengeschlagen +++ Versuchter Einbruch in PKW +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Mit Schreckschusswaffe bedroht und zusammengeschlagen

Bad Homburg, Carolinenstraße

Freitag, 22.05.2026, 21:45 Uhr

(Sü) Am Freitagabend wurde in Bad Homburg ein 16-Jähriger angegriffen. Der Jugendliche geriet zunächst in der Carolinenstraße mit mehreren Personen in einen Streit. Anschließend wurde er mit einer Schreckschusswaffe bedroht und zusammengeschlagen. Durch das beherzte Einschreiten von Passanten ließen die Schläger von dem Jugendlichen ab und flüchteten vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat, insbesondere zu den Tätern, nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

2.Versuchter Einbruch in PKW

Bad Homburg, Ottilienstraße

Donnerstag, 21.05.2026, 19:30 Uhr bis Freitag, 22.05.2026, 08:00 Uhr

(Sü) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter einen PKW in Bad Homburg aufzubrechen. Die Täter zerstörten hierbei eine Fensterscheibe des in der Ottilienstraße geparkten Renault. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Wertsachen (Handy, Taschen, Laptops, Dokumente) im Auto, auch nicht im Kofferraum. Parken Sie an beleuchteten und belebten Orten, verschließen Sie Fenster und Türen immer lückenlos und aktivieren Sie, wenn vorhanden, stets die Alarmanlage.

3.Gartenhütte aufgebrochen

Kronberg, Altkönigstraße

Dienstag, 19.05.2026 bis Freitag, 22.05.2026, 08:00 Uhr

(tk) Zwischen Donnerstag, 19.05.2026 und Freitagmorgen, 22.05.2026, betraten bislang unbekannte Täter ein öffentlich zugängliches Grundstück in der Altkönigstraße in Kronberg. Bei einer auf dem Grundstück befindlichen Gartenhütte brachen sie das Schloss auf und entwendeten in der Folge mehrere Gartengeräte. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer 06174/92660 in Verbindung zu setzen.

4.Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Königstein, Schneidhainer Straße

Freitag, 22.05.2026, 11:15 Uhr

(tk) Am Freitag, gegen 11:15 Uhr, beabsichtigte ein 33-jähriger Königsteiner in Königstein mit seinem Audi A3 aus dem Heuhohlweg kommend nach links in den Forellenweg einzubiegen. Hierbei kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem VW Caddy eines 59-jährigen Königsteiners zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Unfallverursacher wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht

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