PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Handtaschendiebstahl durch Jackentrick

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Bad Homburg vor der Höhe, Dietigheimer Straße, Samstag, 23.05.2026, 18:30 Uhr - Sonntag, 24.05.2026, 10:40 Uhr

(ms)In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte versucht in ein Mehrfamilienhaus in Bad Homburg einzusteigen. Die unbekannten Täter schlugen zwischen 18:30 Uhr und 10:40 Uhr die Glasscheibe der Terrassentür in der Dietigheimer Straße ein. Ohne in die Räumlichkeiten einzusteigen, entfernten sich die Einbrecher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2.Handtaschendiebstahl durch Jackentrick, Bad Homburg vor der Höhe, Louisenstraße, Sonntag, 24.05.2026, 06:55 Uhr

(ms)Am Sonntagmorgen haben zwei Trickdiebe eine Handtasche in einer Bad Homburger Bar in der Louisenstraße entwendet. Zunächst wurde die Geschädigte durch einen Taschendieb in ein Gespräch verwickelt, während ein zweiter Taschendieb eine Jacke auf die Handtasche der Geschädigte legte. Anschließend entfernten sich beide unbekannten Personen samt Jacke und der Handtasche. Die Täter können wie folgt beschrieben werden. Der erste Täter sei männlich, sei 1,75m groß, habe einen Vollbart, habe schwarze Haare und sei 30 Jahre alt. Zudem trug dieser eine schwarze Kappe, ein weißes Kurzarmshirt, eine schwarze Shorts und schwarze Sneaker. Der zweite Täter sei männlich, sei 1,80m groß, habe eine schmale Statur, habe dunkle Haare und sei 30 Jahre alt. Zudem trug dieser ein weißes Kurzarmshirt, eine blaue Jeans und schwarze Sneaker. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

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