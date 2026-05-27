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POL-HG: 29-Jähriger aus Oberursel vermisst

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

29-Jähriger aus Oberursel vermisst,

Oberursel, Mittwoch, 27.05.2026

(da)Seit Mittwochvormittag wird der 29-jährige Tim Bietke aus Oberursel vermisst. Herr Bietke ist derzeit in einer Klinik im Oberurseler Norden untergebracht, verließ diese jedoch gegen 10 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist er auf medizinische Hilfe angewiesen. Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß, schlank, hat dunkelblondes, langes Haar und war zuletzt mit einer dunkelgrünen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu seinem Auffinden. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

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