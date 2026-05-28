PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Keine presserelevanten Sachverhalte

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Keine presserelevanten Sachverhalte,

Hochtaunuskreis, Donnerstag, 28.05.2026

(da)Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor.

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