PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hoher Schaden durch Falsche Polizeibeamte +++ Baumaschinen entwendet +++ Motorradfahrer nach Unfall mit PKW schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hoher Schaden durch falsche Polizeibeamte, Bad Homburg, Donnerstag, 28.05.2026, 13 Uhr bis 15 Uhr

(da)Am Donnerstag machten falsche Polizeibeamte in Bad Homburg durch Telefonbetrügereien Beute. Mit der inzwischen geläufigen Masche, ein nahestehender Familienangehöriger habe einen Verkehrsunfall verursacht, meldeten sich die Telefonbetrüger gegen 13 Uhr bei einer Rentnerin. Am Telefon gaben sie sich als Polizeibeamte aus und forderten Vermögenswerte und Bargeld, um eine angeblich drohende Untersuchungshaft durch Zahlung einer "Kaution" abzuwenden. Durch das perfide, aber dennoch professionelle Vorgehen der Betrüger immer weiter unter Druck gesetzt, willigte die Angerufene ein. Gegen 15 Uhr erschien ein Mann an ihrer Wohnanschrift in einem Wohngebiet nördlich des Kurparks und nahm Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro entgegen. Leider fiel der Schwindel erst auf, als die Betrüger schon über alle Berge waren. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Geldabholer. Er war 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte blaue Augen, kurze, glatte, blonde Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Bei der Tat trug er ein beiges Langarmhemd und eine beige Hose. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Baumaschinen entwendet,

Oberursel, Weißkirchen, Niederurseler Straße, Dienstag, 26.05.2026, 16 Uhr bis Donnerstag, 28.05.2026, 8 Uhr

(da) In den vergangenen Tagen haben Unbekannte Maschinen von einer Baustelle in Weißkirchen entwendet. Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagabend gelangten die Diebe auf das Gelände im Feld in der Verlängerung der Niederurseler Straße. Dort brachen sie den Baucontainer auf und stahlen diverse Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro, darunter auch eine Rüttelplatte. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Sie werden von der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

3. Motorradfahrer nach Unfall mit PKW schwer verletzt, Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße, Donnerstag, 28.05.2026, 12.30 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem PKW schwer verletzt. Der 50-Jährige war mit seiner Yamaha auf der Landesstraße 3270 von Westerfeld in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 40-jährige Renault-Fahrerin von der Adolf-Reichwein-Straße kommend auf der Theodor-Heuss-Straße. Die Renault-Fahrerin wollte bei grüner Ampel nach links in die Bahnhofstraße abbiegen, bemerkte den die Kreuzung passierenden Motorradfahrer jedoch zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell